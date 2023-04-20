قائمة أسعار كحك العيد 2023 في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين

أعلنت شركة مخابز القاهرة الكبرى قائمة أسعار كحك العيد 2023 والتي يتمّ ضخها في فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين بأسعار مخفضة في للمواطنين عن أسعار الكحك في المحلات والمخابز.

قائمة أسعار كحك العيد 2023

وتضم قائمة أسعار كحك العيد 2023 العديد من أنواع الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة، بالأسعار التالية:

- كيلو بسكويت نشادر 110 جنيهات.

- كيلو كعك سادة 120 جنيهًا.

- كيلو كعك ملبن 115 جنيهًا.

- كيلو كعك بالمكسرات 165 جنيهًا.

- كيلو غريبة سادة 140 جنيهًا.

- كيلو غريبة باللوز 150 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور عادي 110 جنيهات.

- كيلو بيتي فور لوكس 150 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور سابيله 150 جنيهًا.

- عبوة كعك مشكل زنة ‏‏1 كيلو بسعر 120 جنيهًا.

- عبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيهًا.

- عبوة 3 كيلو بسعر 380 جنيهًا.

- عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيهًا.

- عبوة 2 كيلو بـ250 جنيهًا.

- عبوة 3 كيلو بـ380 جنيهًا.

- عبوة مكسرات فاخرة ‏زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.‏

وأكّدت الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز، على استمرار ضخ معلبات الكحك والبسكويت لفروع المجمعات الاستهلاكية لسد احتياجات وإقبال المواطنين على الشراء، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بضخ كميات ‏كبيرة من الكحك إلى المنافذ بتخفيضات مناسبة للمواطنين.