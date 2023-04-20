«أوقاف الإسكندرية»: توزيع جوائز مسابقة محمد رشيد لحفظ القرآن

احتفلت مديرية أوقاف الإسكندرية، بتوزيع جوائز مسابقة محمد رشيد لحفظ القرآن بمسجد عباد الرحمن بالنهضة، التي اشترك فيها 600 متسابق من أكثر من 27 قرية منطقة النهضة، حيث فاز بالجوائز 60 فائزا من الشباب والأطفال من الجنسين، وذلك بحضور الشيخ محمود عطية مفتش وزارة الأوقاف بمنطقة العامرية بالإسكندرية، ويوسف محمود ربيع نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد رشيد الخيرية للتنمية الاجتماعية والثقافية ومشايخ منطقة النهضة بالعامرية وقيادات المؤسسة والعمل الاجتماعي.

عرس قرآني مدته 27 سنة

وأكد الشيخ محمود عطية، مفتش أوقاف الإسكندرية، أن هذا العرس القرآني الذي يبلغ عمره أكثر من 27 عاما ويقام سنويا بالعامرية هو تأكيد على كلام رسول الله صلى الله علية وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)، وأن مثل هذه المسابقات مع نهاية شهر رمضان المعظم تمثل تشجيعا قويا على حفظ القران وتفهم وتدير معانيه خاصة للأجيال الصغيرة والشابة.

وأكد يوسف ربيع، حرص المؤسسة على مدار 27 عاما على دعم هذه المسابقة بمنطقة النهضة والعامرية بجوار الأعمال الخيرية والمجتمعية الأخرى التي تقام على مدى عمر المؤسسة التي يبلغ عمرها 30 عاما.

أسماء الفائزين

وفاز بجوائز حفظ القرآن كاملا كل من نورهان يسري أحمد وياسمين أشرف محمد ومريم حمادة وشعبان سعد الله ومصطفى أحمد محمد ، وفاز كل من روان محمود ورقية حمدي وحنان باسم وريهام طه ورحمة عادل وعبد الرحمن سمير بجوائز حفظ 20 جزءا من القرآن، وفازت مريم حماد ومنة الله محمود وحنين مصطفى وملك سعيد وعبد الله محمود ومنة الله محمد ومروة عماد وأسماء ناجي ورحمة خالد الكلاف بجوائز حفظ نصف القرآن.

كما تم تكريم المحفظين والقائمين على المسابقة التي شهدت ابتهالات دينية جميلة بصوت مشايخ منطقة النهضة.