أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في كفر الشيخ.. بينها «العتبة الجديدة»

مع حلول أول يوم لعيد الفطر المبارك، تتزايد عمليات البحث من قبل الكثيرون، عن أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في كفر الشيخ، التي تكون في متناولهم ضمن عمليات الشراء في عيد الفطر، إذ يبحث الشاب عن ملابس الخروج الجديدة والأحذية ، كما تبحث البنات عن ملابس الخروج أيضًا وأدوات التجميل والفساتين، وغيرها من مستلزماتهم اليومية.

أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في كفر الشيخ

وتقدم «الوطن»، أماكن أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في كفر الشيخ، وذلك من خلال الأسواق العامة بحي غرب مدينة كفر الشيخ، وبوسط مدينة بلطيم، التي تبدأ أسعارها من 25 جنيهاً، وهي كالتالي:

- منطقة «المزلقان الوسطاني»، بغرب مدينة كفر الشيخ.

- منطقة السوق القديمة، بغرب مدينة كفر الشيخ.

- منطقة سوق الجملة والملابس، بوسط مدينة بلطيم، أعلى الهضبة.

- منطقة سوق وسط دسوق، بمدينة دسوق.

- منطقة سوق الملابس بمدينة الرياض، بمركز الرياض.

- منطقة سوق الملابس بشارع الاستاد بمدينة الحامول، مركز الحامول.

ملابس صناعة فاخرة بعتية كفر الشيخ

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ تلك المناطق هي أسواق عامة، تتوافر بها أرخص ملابس للخروج في كفر الشيخ، وكذلك جميع مستلزمات الشباب والبنات، بأسعار مخفضة تبدأ من 25 جنيهًا، كما تتميز بأنها خامات جيدة للغاية صُنعت في مصر، ومنها خامات للملابس أخرى مستوردة، مشيرًا إلى أنّ منطقة «المزلقان الوسطاني بمدينة كفر الشيخ» يًطلق عليها «عتبة كفر الشيخ الجديدة» على غرار منطقة العتبة بالقاهرة.