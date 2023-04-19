أعلن الدكتور مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف عن استعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك معلنا عن عدد ساحات ومساجد صلاة عيد الفطر 2023، وتبلغ عدد الساحات والمساجد التي تقام بها صلاة عيد الفطر 2023 نحو 5549 مسجدا وساحة على مستوى المحافظة متفرقة بالمدن والقرى.

عدد ساحات ومساجد صلاة عيد الفطر 2023 بالشرقية

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن» عدد ساحات ومساجد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الشرقية والتي تم تابعها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع وكيل وزارة الأوقاف الدكتور مجدي بدران وتبلغ عددها 5 آلاف و549 مسجدا وساحة موزعة على محافظة الشرقية.

وتجهز مديرية الشرقية ساحات ومساجد عيد الفطر 2023 بالشرقية، التي يبلغ عددها 5549 ساحة ومسجد يقام بهم صلاة عبد الفطر 2023، وأكدت الأوقاف بالشرقية على إجراء أعمال النظافة والتعقيم للحفاظ على صحة المصليين.

مدة خطبة صلاة عيد الفطر 10 دقائق

وأوضح الدكتور مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن مدة خطبة صلاة عيد الفطر المبارك 10 دقائق على أن تكون هي نفس المدة في ساحات ومساجد صلاة عيد الفطر 2023 بالشرقية، مع السماح اصطحاب الأطفال إلى ساحات العيد لأداء الصلاة.

عدد ساحات ومساجد صلاة العيد بالشرقية

وخصصت الأوقاف بمحافظة الشرقية عدد ساحات ومساجد صلاة العيد 2023 بالشرقية التي تبلغ عددها 5549 مسجدا وساحة في مراكز الشباب والساحات الفضاء مع تخصيص خطيبين أحدهما أساسي والآخر مساعد له مع إلزامهم بتعليمات وزارة الأوقاف.

ولعل من أبرز المساجد التي يقام بها صلاة عيد الفطر بالمدن مسجد الفتح بالزقازيق، ومسجد سادات قريش ببلبيس، ومسجد العيداروس وغيرهم من المساجد الكبرى فضلا عن ساحات ومراكز شباب وساحات فراغ في المدن والقرى.