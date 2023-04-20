أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج.. تعرف عليها

أعلنت مديرية الأوقاف أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج التي جاء عددها نحو 206 ساحات، و8652 مسجدا في مختلف أرجاء المحافظة، ضمن استعدادات محافظة سوهاج لاستقبال عيد الفطر المبارك 2023، الذي يحل علينا بعد ساعات قليلة.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج

وتستعرض «الوطن» أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، بحسب ما أعلنته مدرية أوقاف سوهاج، تخصيص 206 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المراكز، بالإضافة إلى أداء صلاة العيد بالمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة، التي جاء عددها 8652 مسجدا في جميع القرى والمراكز، وأبرزها كالتالي:

- مسجد الصحابة بشارع الأرقم.

- مسجد خالد بن الوليد بشارع المخبز الألي.

- ميدان العارف بالله.

- أمام مسجد الزهراء.

- شارع سيالة أولاد نصير.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023

ويحين موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في محافظة سوهاج، بعد ثلث ساعة من شروق الشمس، وستقام الصلاة عقب تكبيرات العيد في تمام الساعة 05:49 صباحًا، وأعلنت مديرية أوقاف المحافظة، استعداد المساجد الكبرى وساحات المساجد لاستقبال المصلين في هذا الموعد.

وأشار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إلى أن الاستعدادات لاستقبال العيد، جرى رفعها للدرجة القصوى بجميع أجهزة المحافظة، حيث تم إلغاء إجازات رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية والأطباء، ومضاعفة أعدادهم في أقسام الطوارئ، كما تم التأكد من توفير جميع الأمصال واللقاحات بالمستشفيات خلال إجازات الأعياد.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل في محيط الساحات والمساجد المخصصة لصلاة عيد الفطر، ورفع كفاءة المتنزهات والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة للمتابعة المستمرة والمتواصلة لنظافة الميادين والشوارع، ويأمل الجميع في أن يكون عيد الفطر المبارك 2023 فرصة للاحتفال.