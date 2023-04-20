خريطة توزبع الألبان المدعمة في المحافظات خلال إجازة عيد الفطر المبارك

استعدت مديريات الصحة في المحافظات المصرية لعيد الفطر المبارك، في كافة إدارتها وقطاعتها، بينها قطاع رعاية الأمومة والطفولة، الذي خصص مقرات في كافة المراكز والمدن لتوزيع الألبان المدعمة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لعدم تأثر الأسر والأطفال المستفيدة بفترة الإجازات، كذلك العمل إراحة المواطنين بتوفير مقرات في كافة المراكز والمدن.

خريطة توزيع الألبان المدعمة في بني سويف خلال إجازة عيد الفطر المبارك

في محافظة بني سويف، أعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة في المحافظة، أماكن صرف الألبان الصناعية المدعمة بمنافذ محافظة بني سويف، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وهي: مركز طبي الغمراوي بمدينة بني سويف، ومركز طبي ببا في مركز ببا، ومركز طبي ناصر في مركز ناصر، ومركز طبي إهناسيا في مركز إهناسيا، ومركز طبي بدهل بمركز سمسطا، ومركز رعاية الطفل بالفشن بمركز الفشن، والوحدة الصحية بجزيرة المساعدة بمركز الواسطى.

خريطة توزيع الألبان المدعمة في الدقهلية خلال إجازة عيد الفطر المبارك

وفي محافظة الدقهلية، قالت الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، إن الإدارات التى يتم من خلالها توزيع الألبان خلال إجازة عيد الفطر المبارك هي: المنصورة- رعاية طفل أول المنصورة، أجا رعاية طفل أجا، ميت غمر - رعاية طفل ثاني ميت غمر، السنبلاوين - رعاية طفل السنبلاوين، تمي الأمديد - تمي الأمديد، دكرنس - دموه ، بنى عبيد - ميت فارس، منية النصر - رعاية طفل منية النصر، المنزلة - المركز الحضري، الجمالية- میت مرجا، ميت سلسيل- الكفر الجديد، المطرية - طب أسرة العصافرة- شربين - رعاية طفل شربين، بلقاس - مركز طب أسرة الشوامي، طلخا - رعاية طفل طلخا، نبروه - بهوت، جمصة- شومان، محلة الدمنة - محلة الدمنة.

خريطة توزيع الألبان المدعمة في القليوبية خلال إجازة عيد الفطر المبارك

وفي محافظة القليوبية، أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، عن بوبتجية صرف الألبان الصناعية المدعمة بمنافذ محافظة القليوبية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في، المركز الطبي ورعاية الطفل 1 ببنها، ووحدة الفتح الصحية بالخانكة، والمركز الطبي بطوخ، والمركز الطبي بكفر شكر، ومركز طبي المحطة وزاوية النجار بقليوب، ومركز طبي الكابلات بشبرا شرق، ومركز طبي نوبار بشبرا غرب، والمركز الطبي العام بالقناطر، والوحدة الصحية بالقشيش في شبين القناطر، ومركز طب الأسرة بقها، ومركز طب الأسرة بالمستقبل في العبور.

خريطة توزيع الألبان المدعمة في الفيوم خلال إجازة عيد الفطر المبارك

وفي محافظة الفيوم، خصصت مديرية الصحة كلُا من الأماكن التالية لتوزيع الألبان المدعمة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وهي: المركز الطبي بالحادقة، مقر 2 بمدينة الفيوم، والمركز الطبي الحضري بكيمان فارس بمركز الفيوم، والوحدة الصحية بقرية العزب بمركز سنورس، والمركز الطبي بالمدينة بمركز طامية، والمركز الطبي بالمدينة بمركز أبشواي، والمركز الطبي بقرية أبو جنشو بمركز يوسف الصديق، و المركز المتميز بقرية الشواشنة.