متى موعد أول إجازة رسمية للموظفين بأجر كامل بعد عيد الفطر؟

تعتبر أول إجازة رسمية للموظفين بأجر كامل في شهر مايو المقبل، ويستفيد منها ملايين الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي انضم إليها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أبريل، الذي يوافق عيد تحرير سيناء.

إجازات بأجر في 2023 بموجب قرارات رسمية

ووفق ما نصت عليه مواد قوانين العمل، تصدر قرارات وزارية بمنح إجازات رسمية مدفوعة الأجر للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، في الأعياد القومية والوطنية والمناسبات الاجتماعية، مثل الاحتفال بذكرى ثورة يوليو 1952، والاحتفال بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير، وعيد تحرير سيناء، وشم النسيم، إلى جانب الأعياد الدينية مثل عيدي الفطر والأضحى وأعياد الميلاد والاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والعام الهجري الجديد، وبداية من اليوم حتى الثلاثاء المقبل، إجازة رسمية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد العمال 1 مايو 2023

وتعد إجازة عيد العمال، هي أول إجازة يحصل عليها موظفو القطاعين العام والخاص، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وتوافق يوم الاثنين 1 مايو، وقد يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 4 مايو 2023.

ويحصل الموظفون والعاملون في القطاعين العام والخاص على إجازة عيد العمال بأجر كامل، فيما نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، على أنّه يجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص، استدعاء العامل يوم إجازته، حال تطلبت حاجة العمل وجود العامل في يوم الإجازة الرسمية مقابل حصول العامل على مثلي الأجر عن يوم الإجازة.