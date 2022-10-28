شروط الحصول على اللبن المدعم للأطفال.. «العلبة بـ5 جنيهات»

يسعى الكثير من المواطنين، وخاصة محدودي الدخل لمعرفة كيفية الحصول على لبن الأطفال المدعم، من وزارة الصحة، حيث يستطيعون الحصول على اللبن المدعم للأطفال حديثي الولادة، وفقاً للاشتراطات التي حددتها الوزارة.

من جانبها، قالت الدكتورة فايزة راغب مديرة الإدارة الصحية بكفر الزيات لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية، حرصت على توفير اللبن المدعم للأطفال حديثي الولادة، بجودة عالية، وهو بديل للبن الأم، وبه جميع العناصر الغذائية المهمة، لنمو الطفل، وبأسعار زهيدة، نوع من رفع المعاناة عن كاهل الأسرة، مقارنة بأسعار الألبان الموجودة داخل الصيدليات.

مراحل صرف الألبان للأطفال

في سياق متصل، أكد الدكتور محمود البنا مسؤول الألبان بالإدارة الصحية بكفر الزيات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم صرف لبن الأطفال المدعم، للأطفال حديثي الولادة، من عمر يوم وحتى عام، وتنقسم إلى مرحلتين الأولى من عمر يوم إلى 6 شهور، وتكون سعر العلبة الواحدة هو 5 جنيهات، والمرحلة الثانية من الشهر السادس إلى الشهر الثاني عشر، وتكون سعر العلبة الواحدة 26 جنيهًا.

وأشار أن المواطن يمكنه التقديم للإدارة الصحية التابعة لمحل إقامته، للحصول على اللبن المدعم، بعد مرور شهر من تاريخ ميلاد الطفل، وإحضار الأوراق المطلوبة، بجانب حضور الأم والرضيع لفحصهما وتوقيع الكشف الطبي عليها، وتأكد من عدم وجود لبن طبيعي، أو وجود أي معوقات أخري تمنع الرضاعة الطبيعية.

الأوراق المطلوبة للحصول على اللبن المدعم

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- صورة من قسيمة الزواج.

- صورة شهادة ميلاد الطفل.

- البطاقة الصحية الخاصة بالطفل.