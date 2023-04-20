محافظ جنوب سيناء يفتتح طريق كورنيش الجبيل بالطور استعدادا لعيد الفطر

افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء طريق كورنيش الجبيل بمدينة طور سيناء بطول 3 كم وعرض حارتين كل حارة 19.5 متر بإجمالي عرض 35 متر شامل أعمال التجميل وبلغت تكلفته 43 مليون، وذلك تزامنا مع عيد الفطر المبارك وذكري تحرير سيناء.

رافق المحافظ خلال الافتتاح القيادات التنفيذية، ورئيس مدينة طور سيناء، ومدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وممثلي الشركات المنفذة.

تطوير طور سيناء

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالأعمال المنفذة، مشيرًا إلى أن ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير مدينة طور سيناء العاصمة، تواكبا مع عيد الفطر المبارك ليكون كورنيش الجبيل متنفسا جديدا يضاف إلى المتنفسات الأخرى بطور سيناء، مما يتيح لقاطني المدينة قضاء أوقاتهم في الهواء الطلق واستمتاعهم بالكورنيش إضافة للمتنزهات والحدائق العامة التي تم فتحها بالمجان.

طريق المحافظة

خلال جولته بمدينة الطور تفقد المحافظ أعمال طريق المحافظة بطول 1 كم اتجاهين كل اتجاه 10.5 متر بإجمالي عرض 35 متر شامل تطوير منطقة العمارات وعمل مدخل خاص لمديرية الأمن وممشى دراجات مع مراعاة احتياجات ذوي الهمم ومناطق عبور المشاة أمام المدارس والمرافق التعليمية، وعمل عبور خاص لقاطني الوحدات السكنية.

أشار المحافظ إلى أن الأعمال المنفذة تتكامل مع الأعمال التي قامت بها المحافظة من تحديث ونقل المرافق بالمنطقة مياه وكهرباء، بالإضافة إلى صيانة واجهات العمارات المطلة علي الطريق، وتحديث الزراعات بالجزيرة الوسطى والجانبية، بما يتوافق مع البعد البيئي وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

ترشيد الطاقة

وطالب بضرورة تحديث شبكة الإنارة كاملة بإضاءة خاصة بترشيد الطاقة في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تطوير الطرق وكافة الخدمات الملحقة عليه ليكون التطوير شاملا وهو ما تراعيه المحافظة.