انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة الطور

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لقاءً جماهيريًا بمقر تمكين المرأة بمدينة الطور، بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى لتطوير مدينة الطور، بحضور اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة.

وهنأ محافظ جنوب سيناء أهالي مدينة الطور بما جرى إنجازه خلال المرحلة الأولى من تطوير المدينة، وتضمنت حزمة من المشروعات التنموية والخدمية، ومنها كورنيش المدينة بطول 5 كيلومترات، وممشى أهل مصر بطول 2 كيلومتر، وشارع 306 ويشمل 24 محلًا، وساحة العلم، وميدان النصر، وشاطئ الفيروز، والجداريات، والشاشات العملاقة، وأعمال التشجير والتجميل والطرق، وإنشاء الميادين.

ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي بالمحافظة، وجميع الجهات المشاركة في الطفرة التنموية الحضارية التي تضع مدينة طور سيناء على الخارطة السياحية.

وقال المحافظ إن على رأس أولويات المرحلة الثانية من تطوير المدينة، تطوير المسرح الصيفي، وقصر الثقافة، وتكوين فرق للفنون والتراث للتعبير عن التراث البدوي والموهوبين في كافة المجالات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى حزمة مشروعات أخرى.

وناشد المحافظ أهالي المدينة، ضرورة الوعي والحفاظ علي ما جرى انجازه، لتكون مدينة الطور واجهة حضارية أمام زائريها، وجعلها مقصدًا سياحيًا وثقافيًا.