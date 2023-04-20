عيد الفطر الجمعة أم السبت؟.. معهد البحوث الفلكية يحسم الأمر

يترقب المسلمون حول العالم، اليوم الخميس، أنباء رؤية هلال شوال، الذي يعلن نهاية شهر رمضان المبارك وأول أيام عيد الفطر، لا سيما أن هناك حالة من الجدل الدائر حول إمكانية رصد الهلال الليلة أم لا.

حالة الجدل السنوية

وعاد هذا الجدل بعد ما كشف مركز الفلك الدولي، أن رؤية هلال شوال الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالمين العربي والإسلامي، معلنه أن فلكيا سيكون السبت 22 أبريل هو أول أيام عيد الفطر.

الأمر الذي دفع بعض الفلكيين إلى الرد الحجج والدلائل على ولادة الهلال الليلة، فيما ذهب البعض إلى أن رؤيته قد تكون مستحيلة الليلة.

يصادف حدوث ظاهرة كسوف كلي للشمس، حيث يكون القمر قريبًا من الأرض فيحجب قرص الشمس تماما، وعليه فإن القمر لن يكون مرئيًا في السماء طوال الليل، بحسب الفلكيين، ما قد يؤدي إلى تعذر رصده بالعين المجردة أو التليسكوب.

مركز البحوث الفلكية يحسم الأمر

وقال الدكتور محمد غريب أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إنّ رأي المراكز الفلكية في ظهور هلال الشهر العربي من عدمه، هو أمر استشاري مساعد فقط، مؤكدًا أنّ الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان مولد هلال شهر شوال من عدمه هي دار الإفتاء وما يوازيها في الدول العربية، حيث يتم تحري الهلال بالعين المجردة وباستخدام أجهزة التليسكوب وغيرها، وذلك من خلال لجان شرعية.

تحري هلال شهر شوال

وتخصص دار الإفتاء المصرية 7 لجان تتضمن فلكيين وشرعيين، لتحري هلال شهر شوال بطول البلاد وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

كانت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية في جميع أنحاء البلاد تحري هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس 29 من شهر رمضان 1444هـ. وناشدت المحكمة ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.