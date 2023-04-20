السعودية تعلن رؤية هلال شوال.. وغدا أول أيام عيد الفطر

نجح متراؤون في مرصد تمير في رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم الخميس؛ وبذلك يُنتظر صدور القرار الرسمي من المحكمة العليا عن إثبات الشهادة، وفِي حال ثبوتها سيكون يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويُنتظر أن تعلن المحكمة العليا في السعودية خلال الساعتين المقبلتين، قرارَها الرسمي بشأن موعد حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت لجان الترائي في مناطق المملكة العربية السعودية قد استجابت مساء اليوم لدعوة المحكمة العليا، وخرجت إلى المراصد الفلكية والمواقع المرتفعة؛ لتحرّي رؤية هلال شوال.

وتعقد المحكمةُ العليا حاليًّا جلسةً، تتحرَّى فيها ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال؛ تمهيدًا للإعلان الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك.