موعد وقفة عيد الفطر 2023 في السعودية فلكيًا.. تعرف على التفاصيل

موعد وقفة عيد الفطر 2023 في السعودية، من الأمور التي تشغل بال المسلمين المقيمين بالدولة العربية الشقيقة، خاصة أن هذا العيد يعتمد في المقام الأول على استطلاع هلال الشهر العربي والذي يتم ليلة 29، فإذا تمت رؤية الهلال كانت بداية شهر عربي جديد، وإذا لم تتم كان اليوم الثلاثون هو المتمم للشهر.

وترصد «الوطن» في السطور التالية موعد وقفة عيد الفطر 2023 في السعودية فلكيًا وغرة شهر شوال.

موعد وقفة عيد الفطر 2023 السعودية

ووفق الحسابات الفلكية في السعودية، فإن شهر رمضان لهذا العام 29 يومًا، وبهذا يكون موعد وقفة عيد الفطر المبارك هو الخميس الموافق 20 أبريل، على أن تكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل.

مع العلم أن شرعًا ستعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة يوم الخميس المقبل عقب صلاة العشاء نتيجة استطلاع شهر شوال المبارك، وتحديد موعد عيد الفطر المبارك، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

موعد إجازة عيد الفطر في السّعودية

فيما تم تعميم على جميع المؤسسات العامة والخاصة بالمملكة من قبل وزارة الموارد البشرية، فيما يخص إجازة عيد الفطر 1444 والتي تبدأ من يوم 29 رمضان الذي يوافق 20 أبريل، وتستمر عطلة عيد الفطر لمدة 4 أيام للقطاع الخاص، حيث تنتهي يوم الاثنين 24 أبريل، بينما تكون للقطاع العام بداية من يوم الثلاثاء 18 أبريل، ليعود الدوام يوم الثلاثاء 25 أبريل.