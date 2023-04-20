خبير فلكي يكشف أول أيام عيد الفطر في السعودية

أعلن الخبير الفلكي السعودي، محمد بن ردة الثقفي، اليوم الخميس، أن هلال شهر شوال قد وُلدَ فلكيًا اليوم، مؤكدًا أن غدًا الجمعة سيكون أول أيام عيد الفطر وفقًا للمعطيات الفلكية، بحسب ما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

الثقفي: هلال شهر شوال قد وُلد فلكيًا

وأوضح الثقفي، الذي يعمل كخبير في مرصد الشمس الفلكي الأثري في السعودية، وهو عضو في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وعضو أيضاً في جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف، أن هلال شهر شوال قد وُلدَ فلكيًا في تمام الساعة 7:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لمعايير منازل القمر.

وأضاف أن الهلال سيغرب بعد غروب الشمس مساء اليوم، بعمر 11 ساعة، وبارتفاع 5.4 درجات، واستطالة 6.35 درجة، وسيكون قريبًا من شفق الشمس، مما يصعب رؤيته في معظم المراصد.

الثقفي يؤكد على يوم عيد الفطر

ومع ذلك، يتوقع الثقفي بالمقابل أن يتمكن مرصدا تمير وسدير من رؤية هلال شوال في مثل هذه الحالات، شريطة وجود صفاء في الأفق دون حجب من السحب أو عوامل أخرى.

وبناءً على ذلك، أعلن الثقفي أن يوم غد الجمعة، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للمعطيات الفلكية، مع الإشارة إلى أن إعلان بدء الشهر يعتمد على ثبوت رؤية الهلال من قبل لجان المحكمة العليا التي تعتبر الجهة الرسمية في هذا الأمر.