فى نهاية شهر رمضان المبارك، يبدأ الجميع البحث عن موعد إجازة عيد الفطر 2023 في السعودية، خاصة من يخطط لقضاء إجازة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، تحري هلال شهر شوال اليوم الخميس، ليكون غدا الجمعة الموافق 21 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣ السعودية

بدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023، في 23 مارس الماضي، والتوقيت المتوقع لبداية عيد الفطر هو غدا الجمعة الموافق 21 أبريل، ويجري تحديد الموعد بشكل رسمي بعد استطلاع هلال شهر شوال اليوم، لتبدأ إجازة عيد الفطر 2023 السعودية للقطاع الحكومي، بداية من مساء اليوم الخميس، وتستمر لمدة 4 أيام، وتنتهي يوم 23 أبريل الجاري.

استعدادات المواطنين لإجازة عيد الفطر

ويبدأ بعض المواطنين والمقيمين في السعودية، الاستعداد للسفر خارج البلاد، بعد معرفة إجازة عيد الفطر 2023 السعودية، والبعض الآخر يتابع برامج الترفيه والرحلات المختلفة، ويخطط لأجمل أيام عيد الفرحة، داخل المملكة العربية السعودية، في حين يزور الأهالي بعضهم من أجل التهنئة وشراء الحلوىوالملابس الجديدة لارتدائها خلال إجازة العيد.

وكانت المملكة العربية السعودية، خفضت عدد ساعات العمل للقطاع الحكومي خلال شهر رمضان المبارك، تخفيفا على العاملين بالقطاع الحكومي والخاص، حيث جرى تحديدها لتكون 6 ساعات فقط مراعاة لظروف الصيام.

وبدأت إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الماضي، على أن يستأنف التداول والعمل بعد الإجازة يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023، وفقا لصحيفة «المدينة» السعودية.