بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في مؤتمر كنائس الشرق الأوسط

شارك اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والوفد المرافق له في الجلسة الافتتاحية، لمؤتمر مرور عشر سنوات على وثيقة كنائس الشرق الأوسط.

يأتي ذلك في إطار لقاءات سينودس الشرق الأوسط، تحت شعار «كنيسة في الشرق الأوسط متجذرة في الأمل»، والذي يقام حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بقبرص.

مؤتمر كنائس الشرق الأوسط

ويشارك في المؤتمر عدد من أصحاب الغبطة، الآباء البطاركة، والأساقفة والمطارنة، وعدد من الآباء الكهنة، وممثلو الراهبانيات، والعلمانيون.

بدأت الجلسة بالصلاة الافتتاحية، أعقبها كلمة غبطة البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، رحب فيها بجميع المشاركين، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء الذي يمتاز بروح الشركة، والتعاون المشترك بين كنائس الشرق الأوسط.

أهمية اللقاء بين كنائس الشرق الأوسط

تلا ذلك، كلمة من رئيس الأساقفة كلاوديو غوجيروتي عميد دائرة الكنائس الشرقية، حيث عبر عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء التاريخي، والهام.

كذلك، كلمة المطران جيوفاني بيترو ديل توسو، السفير البابوي بقبرص، حيث رحب سيادته بجميع الحاضرين، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء، كما عبر عن سعادته أيضًا بهذه المشاركة.