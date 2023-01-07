أمين كنائس الشرق الأوسط: نتذكر المبادئ والقيم السامية في ميلاد «المسيح»

قال القس رفعت فكري الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، إن السيد المسيح شخصية محورية في كل التاريخ الإنساني، فبميلاده انقسم التاريخ إلى ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد، «أثناء الاحتفال بميلاد هذا الإنسان العظيم، نتذكر المبادئ والقيم السامية التي أرساها وعلمها السيد المسيح».

العالم يحتاج إلى السلام

وأضاف «فكري»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية منة فاروق، أن العالم يحتاج إلى السلام، فالعالم يواجه حروبا وأزمات وأوبئة وأمراضا وصراعات، ونتج عن كل هذا ضيق وألم وأزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وإذا عاد الناس لمبادئ الحب والسلام والتسامح وقبول الآخر، هذه الصراعات ستقل والعالم سيعيش في سلام ومحبة.

وتابع: «الإنسان الطماع الجشع سيساعد أخيه الإنسان، وسنجد أن الكل يعيش مع بعضه وسيكون هناك تراحم ومودة، وسيكون هناك تكافل، لكن المشكلة أن الناس تبتعد عن هذه المبادئ والقيم».

وواصل: «أتمنى ونحن نحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح، ونسترجع هذه القيم الجميلة، في ألا تكون مجرد قيم وشعارات نرددها، ولكن كل واحد يعيش مع الناس المحيطين به، ومع من يتعامل معهم في محبة وسلام وخير».