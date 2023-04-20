السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي بحدائق القبة

تمكنت الحماية المدنية بمدرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكي بشارع وادي النيل بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة دون وجود أي خسائر بشرية.

بلاغ الحريق

كانت البداية عندما ورد بلاغ للحماية المدنية من الأهالي، بنشوب حريق بسيارة ملاكي بشارع وادي النيل بحدائق القبة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتمّ الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وفرض كردون أمني في محيط الحريق، وتم السيطرة عليه وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.