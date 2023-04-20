مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 29.. هجرس ينقذ محمد سلام من السجن

بدأت أحداث الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 7 والذي يعرض عقب أذان المغرب مباشرة، أحداثا عديدة كوميدية.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 29

بدأت الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 7، بتعلم هجرس حرف الجيم، ليفاجأ بمجيء المنتج البرنس الذي هرب منه محمد سلام خوفا من السجن بعد رفضه تقديم الفيلم الذي تم التعاقد معه، ليتفاهم معه هجرس ويقرر أن يقدم الفيلم الذي كان يرفضه سلام، وبالفعل ينجح الفيلم ويحقق إيرادات عالية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7، يشارك فيه عدد من نجوم الكوميديا؛ أبرزهم: أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، كما ضم مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية، علاء مرسي وجسد دور مريض نفسي، الراقصة البرازيلية لورديانا، نور اللبنانية في دور استشاري علاقات زوجية، محمد محمود، أوتاكا ومحمد توب.