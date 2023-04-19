اقرأ غدا في عدد الوطن.. الرئيس يوجه بتخفيف تداعيات الأزمة العالمية على المواطنين

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي» يوجه بتكثيف جهود تخفيف تداعيات الأزمة العالمية على المواطنين

- «السياحة»: استمرار رحلات العمرة حتى نهاية شوال

- مساجد مصر عبادة وفكر وتنوير

- «الأوقاف» تعبر شهر رمضان بـ «صفر مخالفات» وسيطرة على المنابر و100 مليون جنيه لخدمات البر

- بيوت الله في حمى «الوسطية»: الأئمة على المنابر وكبار القراء في المحراب.. ووكيل الدعوة: أحكمنا السيطرة عليها

- «البترول»: نسعة لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام

- نضال الشافعي: «رسالة الإمام» عودة قوية للأعمال التاريخية التي تتناسب مع قيمة مصر

- إيمي إسلام: «عملة نادرة» آلمني نفسيا.. وتلقيت صفعة حقيقية في أحد المشاهد

- الأهلي يكتمل والزمالك يعاني

- «معلول والشحات وعبدالقادر» جاهزون لمواجهة «الأحمر» والرجاء و3 تغييرات في التشكيل

- «زيزو وشلبي» خارج حسابات «الأبيض».. و«الكولومبي» يحسم مصير «جمعة»

الصفحة الثانية

- الحكومة: تنظيم أنشطة ثقافية في قرى «حياة كريمة»

- قطاع الأعمال: تكثيف زراعة الذرة الشامية والصفراء في توشكى

- «الداخلية»: تعتمد خطة تأمين احتفالات عيد الفطر.. ودوريات لـ «الطوارئ» بأماكن التجمعات

- وزير الإسكان: طرح تكميلي للوحدات السكنية بـ «جنة» بأكتوبر والشيخ زايد قريبا

- «بيتي» تتعاون مع «تحيا مصر» في قوافل «أبواب الخير»

- «بيكو مصر» تشارك «المنفذ» في مبادرة «كل يوم حكاية»

الصفحة الثالثة

- مساجد مصر عبادة وفكر وتنوير

- «الأوقاف» تعبر شهر رمضان بـ «صفر مخالفات» وسيطرة على المنابر.. و100 مليون جنيه لخدمات البر

الصفحة الرابعة

- المساجد في حِمي «الوسطية والاعتدال»: أئمة «الأوقاف» على المنابر.. وكبار القراء في المحراب

- ملتقيات فكرية لـ «الواعظات».. وإقبال كبير من السيدات لحضور الدروس

- «الأوقاف» تقيم ملتقى الفكر الإسلامي لـ «الأئمة والعلماء» بـ 27 مديرية

- إعمار بيوت الرحمن.. افتتاح 116 مسجدا خلال رمضان و23 في العيد

الصفحة الخامسة

- «الأوقاف والمتحدة».. تعاون لإحياء مدرسة التلاوى ونقل الشعائر على الهواء

- إنفاق 360 مليون جنيه في أعمال البر خلال عام.. وتوزيع 300 طن لحوم في رمضان

- مبعوثو «الأوقاف» في 23 دولة.. رسل السلام لنشر الوسطية حول العالم

- رئيس «القطاع الديني»: لم نرصد مخالفات بالمساجد في رمضان.. وجاهزون لصلاة العيد

الصفحة السادسة

- الأهلي يكتمل للرجاء

- «معلول والشحات وعبدالقادر» جاهظون للمواجهة.. 3 تغييرات في التشكيل.. والنادي يتظلم على عقوبات «كهربا»

- بطل المغرب يعاني.. اتهامات للمعد البدني بسبب كثرة الإصابات في الفريق؟ وورطة لـ «منذر الكبير»

- ضربات موجعة.. «زيزو وشلبي» خارج حسابات الزمالك و«صبحي» ينتظر تعديل عقده

- مجد وصدمة بالأبطال.. ريال مدريد يكتب تاريخا جديدا في أوروبا على حساب تشيلسي.. ميلان يعادل إنجاز يوفنتوس القاري.. وأنشيلوتي يتمسك بالبقاء في «برنابيو»

الصفحة السابعة

- القس «صامويل» يهدي المصلين فانوسا بعد «التراويح»: سعادة وروحانيات

- «إيمان» تحتفل بـ «رمضان» على طريقتها.. سبح وإكسسوار «هاند ميد»

- بخيوط المكرمية.. «فانوس وهلال» بهجة بأفكار مبتكرة في رمضان

الصفحة الثامنة

- نضال الشافعي: «رسالة الإمام» عودة قوية للأعمال التاريخية التي تتناسب مع قيمة مصر

- إيمي إسلام: «عملة نادرة» آلمني نفسيا.. وتلقيت صفعة حقيقية في أحد المشاهد