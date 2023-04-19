اقرأ غدا في عدد الوطن.. الرئيس يوجه بتخفيف تداعيات الأزمة العالمية على المواطنين
كتب:
محمد عزالدين
06:33 م | الأربعاء 19 أبريل 2023
عدد الوطن اليوم
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسي» يوجه بتكثيف جهود تخفيف تداعيات الأزمة العالمية على المواطنين
- «السياحة»: استمرار رحلات العمرة حتى نهاية شوال
- مساجد مصر عبادة وفكر وتنوير
- «الأوقاف» تعبر شهر رمضان بـ «صفر مخالفات» وسيطرة على المنابر و100 مليون جنيه لخدمات البر
- بيوت الله في حمى «الوسطية»: الأئمة على المنابر وكبار القراء في المحراب.. ووكيل الدعوة: أحكمنا السيطرة عليها
- «البترول»: نسعة لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام
- نضال الشافعي: «رسالة الإمام» عودة قوية للأعمال التاريخية التي تتناسب مع قيمة مصر
- إيمي إسلام: «عملة نادرة» آلمني نفسيا.. وتلقيت صفعة حقيقية في أحد المشاهد
- الأهلي يكتمل والزمالك يعاني
- «معلول والشحات وعبدالقادر» جاهزون لمواجهة «الأحمر» والرجاء و3 تغييرات في التشكيل
- «زيزو وشلبي» خارج حسابات «الأبيض».. و«الكولومبي» يحسم مصير «جمعة»
الصفحة الثانية
- الحكومة: تنظيم أنشطة ثقافية في قرى «حياة كريمة»
- قطاع الأعمال: تكثيف زراعة الذرة الشامية والصفراء في توشكى
- «الداخلية»: تعتمد خطة تأمين احتفالات عيد الفطر.. ودوريات لـ «الطوارئ» بأماكن التجمعات
- وزير الإسكان: طرح تكميلي للوحدات السكنية بـ «جنة» بأكتوبر والشيخ زايد قريبا
- «بيتي» تتعاون مع «تحيا مصر» في قوافل «أبواب الخير»
- «بيكو مصر» تشارك «المنفذ» في مبادرة «كل يوم حكاية»
الصفحة الثالثة
- مساجد مصر عبادة وفكر وتنوير
- «الأوقاف» تعبر شهر رمضان بـ «صفر مخالفات» وسيطرة على المنابر.. و100 مليون جنيه لخدمات البر
الصفحة الرابعة
- المساجد في حِمي «الوسطية والاعتدال»: أئمة «الأوقاف» على المنابر.. وكبار القراء في المحراب
- ملتقيات فكرية لـ «الواعظات».. وإقبال كبير من السيدات لحضور الدروس
- «الأوقاف» تقيم ملتقى الفكر الإسلامي لـ «الأئمة والعلماء» بـ 27 مديرية
- إعمار بيوت الرحمن.. افتتاح 116 مسجدا خلال رمضان و23 في العيد
الصفحة الخامسة
- «الأوقاف والمتحدة».. تعاون لإحياء مدرسة التلاوى ونقل الشعائر على الهواء
- إنفاق 360 مليون جنيه في أعمال البر خلال عام.. وتوزيع 300 طن لحوم في رمضان
- مبعوثو «الأوقاف» في 23 دولة.. رسل السلام لنشر الوسطية حول العالم
- رئيس «القطاع الديني»: لم نرصد مخالفات بالمساجد في رمضان.. وجاهزون لصلاة العيد
الصفحة السادسة
- الأهلي يكتمل للرجاء
- «معلول والشحات وعبدالقادر» جاهظون للمواجهة.. 3 تغييرات في التشكيل.. والنادي يتظلم على عقوبات «كهربا»
- بطل المغرب يعاني.. اتهامات للمعد البدني بسبب كثرة الإصابات في الفريق؟ وورطة لـ «منذر الكبير»
- ضربات موجعة.. «زيزو وشلبي» خارج حسابات الزمالك و«صبحي» ينتظر تعديل عقده
- مجد وصدمة بالأبطال.. ريال مدريد يكتب تاريخا جديدا في أوروبا على حساب تشيلسي.. ميلان يعادل إنجاز يوفنتوس القاري.. وأنشيلوتي يتمسك بالبقاء في «برنابيو»
الصفحة السابعة
- القس «صامويل» يهدي المصلين فانوسا بعد «التراويح»: سعادة وروحانيات
- «إيمان» تحتفل بـ «رمضان» على طريقتها.. سبح وإكسسوار «هاند ميد»
- بخيوط المكرمية.. «فانوس وهلال» بهجة بأفكار مبتكرة في رمضان
الصفحة الثامنة
- نضال الشافعي: «رسالة الإمام» عودة قوية للأعمال التاريخية التي تتناسب مع قيمة مصر
- إيمي إسلام: «عملة نادرة» آلمني نفسيا.. وتلقيت صفعة حقيقية في أحد المشاهد