تعرف على طقس الإسكندرية في عيد الفطر.. ماذا نرتدي شتوي أم صيفي؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الإسكندرية في عيد الفطر، إذ توقعت انخفاض درجات الحرارة في أول الأيام، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 22، والصغرى 14.

وأضافت الهيئة أن سرعة الرياح في أيام عيد الفطر المبارك تصل إلى 30 كيلو متر في الساعة، ما تزيد من برودة الطقس، لكن الأجواء بصفة عامة صالحة للخروج والتنزه في الحدائق.

نصائح ارتداء الملابس في عيد الفطر

وأكدت الهيئة أنه وفقا لتوقعات طقس الإسكندرية في عيد الفطر فإنه يمكن تخفيف الملابس خلال ساعات النهار، ولكن يفضل ارتداء الملابس الخريفية أو اصطحاب «جاكت» خلال فترات الليل، منعا لإصابة الأطفال بنزلات البرد.

ممارسة الأنشطة البحرية على الشواطئ

وأشارت إلى أن حالة الطقس خلال فترة عيد الفطر تسمح بممارسة الأنشطة البحرية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ما يجعلها فرصة لزيارة الإسكندرية والاستمتاع بجوها.