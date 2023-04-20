أعلنت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، 3 أماكن لتقديم فحص المقبلين على الزواج في الإسكندرية خلال عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، حيث تم توفير مكتب لكل منطقة كبرى تسهيلاً على المواطنين.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أماكن الكشف الطبي الجديد للمقبلين على الزواج في الإسكندرية البالغ عددها 3 أماكن خلال فترة عيد الفطر المبارك من أصل 8 أماكن متاحة باقي الأيام، وذلك تسهيلا على المواطنين خلال أيام الإجازة.

أماكن فحص المقبلين على الزواج في الإسكندرية خلال عيد الفطر

- منطقة المنتزة: مركز صحة أسرة العمراوي

- منطقة شرق: مركز طب أسرة سان ستيفانو

- منطقة وسط: مركز رعاية طفل محرم بك

الأوراق المطلوبة لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج

- أصل شهادة الميلاد للعروسين

- عدد 4 صور شخصية لكل منهما

- عدد 3 صور رقم قومي لكل منهما

- بالنسبة للمطلقة على يد مأذون «إحضار أصل شهادة الطلاق الورقية».

- أما إذا كان الطلاق بحكم محكمة «أصل إشهار الطلاق المميكن».

تفاصيل الكشف الطبي الجديد للمقبلين على الزواج

تستهدف مبادرة فحص المقبلين على الزواج المصريين والأجانب المقيمين بمصر، إعلان مصر خالية من الأمراض المنتقلة عن طريق الزواج وضمان جيل خالي من الأمراض الوراثية، من خلال إجراء حزمة من الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج وتوفير المتابعة الطبية للطرفين لتقليل مضاعفات المرض للطرف المصاب ومنع انتقال العدوى للطرف الآخر.