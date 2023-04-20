أمين الفتوى عبر قناة الناس: الإطالة في الذكر تقربك من الله

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الإطالة في الذكر تقرب العبد من الله سبحانه تعالى، وكلما أطلت في ذكر الله كلما عظم الثواب.

تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ

وأضاف «عثمان» في حديثه لـ قناة الناس، اليوم الخميس، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ في عُقُلها».

وللعلامة ابن القيم رحمه الله في قال: فلا شيءٌ أنفعَ للقلب من قراءة القرآن بالتدبر؛ فإنه جامع لمنازل السائرين، وأحوال العاملين ومقامات العارفين وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، ولو علم الناس ما في تدبره لاشتغلوا به عن كل ما سواه.

قناة الناس انطلقت في شكلها الجديد وبرامجها الجديدة

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.