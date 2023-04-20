رمضان عبدالمعز عبر قناة الناس: أخرجوا زكاة الفطر ولا تتأخروا عن الفقراء

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن إخراج زكاة الفطر يعتبر على رأس اهتماماتنا خلال الساعات المقبلة.

زكاة الفطر واجبة

وأضاف «عبدالمعز»، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على قناة الناس: «يبلغ الشاهد منكم الغائب أن زكاة الفطر واجبة، فرضها رسول الله، صلى الله عليه وسلم».

وتابع «زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر أيام شهر رمضان الكريم، حتى قبل صلاة العيد»، مشددًا على ضرورة إخراج زكاة الفطر قائلًا: «الحق من دلوقتي، محدش يقول راحت عليا نومة، يا جماعة أخرجوا زكاة الفطر».

واستكمل «أخرجوا زكاة الفطر ولا تتأخروا عن الفقراء؛ لأن الفقير في هذه اللحظات يحتاج أن يكون مطمئن النفس ومستريح البال».

قناة الناس انطلقت في شكلها الجديد وبرامجها الجديدة

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.