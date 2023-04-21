مواعيد مترو الأنفاق في أول أيام عيد الفطر المبارك.. اعرف الجدول

في أول أيام عيد الفطر، حددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مواعيد العمل في الخطين الأول والثاني، مؤكدة أنه من المقرر الدفع بالقطارات المكيفة في أوقات الحرارة، وتم تكثيف الاستعدادات النهائية خلال فترة إجازة العيد، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلن عنه رسمياً مجلس الوزراء.

تفاصيل مواعيد مترو الأنفاق في أول أيام عيد الفطر

مواعيد مترو الأنفاق في أول أيام عيد الفطر من المحطات النهائية تبدأ من الساعة 5:15 صباحاً، ومواعيد أخر القطارات من المحطات النهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحاً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:15 صباحاً.

وبالنسبة للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:30 صباحاً، على أن يكون قيام أخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:07 صباحاً، ومحطة الكيت كات الساعة 12:38 صباحاً.

وفق مواعيد مترو الأنفاق في أول أيام عيد الفطر، يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة الواحدة صباحاً، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:30 صباحاً، كما يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:30 صباحاً.

استعدادات مترو الأنفاق لإجازة عيد الفطر المبارك

- انتهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الأول والثاني لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

- الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار.

- تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات لمتابعة الحالات المرضية المفاجئة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

- الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة.

- تنسيق كامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات.

- تواجد الشرطة النسائية لضبط أي مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية.

- غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة.

- تخصيص فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات.