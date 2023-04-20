أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في عيد الفطر المبارك 2023، مؤكّدة أنَّه تقرر الدفع بجميع القطارات المكيفة في المترو على مختلف الخطوط لمواجهة الطقس الحار، لافتة إلى تطبيق كل الإجراءات الوقائية ضد كورونا، وتزويد مختلف المحطات بكاميرات مراقبة.

تفاصيل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في عيد الفطر

حددت الشركة المصرية جدول تشغيل القطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنه نفس الجدول يستمر حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، والتي ستكون في الفترة من الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء.

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في عيد الفطر

- مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية لتبدأ من الساعة 5:15 صباحاً طوال العام.

- مواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحاً ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:15 صباحاً، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:30 صباحاً.

- قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 12:07 صباحاً، ومن محطة الكيت كات الساعة 12:38 صباحاً.

- يتمّ مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1 صباحاً.

- يتمّ مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:30 صباحاً.

- يتمّ مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:30 صباحاً.

عدد رحلات التشغيل بالخطين الأول والثاني

وأشارت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنَّه تمّ إعداد جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني بإجمالي عدد رحلات تقدر بـ1122 رحلة يومياً، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتي «حلوان - المرج الجديدة» إلى 510 رحلات، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى 612 رحلة.