مترو الأنفاق ينهي استعداداته لاستقبال العيد.. نقاط إسعاف وقطارات مكيفة لخدمة الركاب

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتهاء استعداداتها لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث أصدر المهندس علي الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مترو الأنفاق، توجيهات بتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك، والاستمرار بمواعيد شهر رمضان في مد ساعات التشغيل بالخط الأول «حلوان - المرج الجديدة» والخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب» خلال أيام العيد.

الدفع بالقطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار

وأضافت في بيان لها، أنّه تقرر الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار، للتسهيل والتيسير على مرتادي مرفق مترو الأنفاق، وشملت الاستعدادات وجود نقاط الإسعاف داخل المحطات، لمتابعة الحالات المرضية المفاجئة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة مجانا، كما جرى الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

شرطة مترو الأنفاق

وأوضحت أنّ هناك تنسيقا كاملا مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة في المحطات وأخرى متحركة داخل القطارات، مع وجود الشرطة النسائية لضبط أي مخالفات أو ظواهر سلبية والتصدي لها على الفور، وذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم، وأنّ الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتي تغطي جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخط الأول والثاني، وهناك فرق موجودة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله.

وسائل التواصل مع شركة مترو الأنفاق

من جانبه، أكد أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة، أنّ العمل داخل المرفق يجري على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، مناشدين الجمهور بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب «01221116048» وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقي الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب، ومن خلال مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والموجودة بعدد من المحطات لاستقبال الشكاوى المتعلقة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط، مؤكدين أنّ احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.