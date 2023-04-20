إصابة 28 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوي 

أصيب 28 شخصا مساء اليوم الخميس بينهم 14 طفلا جراء انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث.

وتلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي أمام دير الحبيب دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات المختلفة.

وقالت المصادر الطبية إن الحادث أسفر عن إصابة 28 شخص بينهم 14 بالغين و14 طفل وأصيبوا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات بالجسم نتيجة الحادث.

وأضافت المصادر الطبية أن جميع المصابين رفضوا النقل إلي المستشفى إلا أنه تم إجراء الطوارئ اللازمة لهم للتأكد من عدم وجود أي إصابات خطيرة.

طوارئ في إسعاف الإسماعيلية

وشهد مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب رفع حالة الطوارئ داخل المرفق استعدادا لعيد الفطر المبارك، وانتشار سيارات الإسعاف علي الطرق السريعة والصحراوية.