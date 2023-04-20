حبس 3 أشخاص بتهمة حيازة 17 كيلو حشيش في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، مساء الأربعاء، بحبس 3 أشخاص، بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش، وبحوزتهم كمية كبيرة من المخدر، قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار.

وواجهت جهات التحقيق المتهمين بالمواد المخدرة المضبوطة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، إلى جانب تحريات ضباط المباحث الجنائية حول الواقعة، ونشاط المتهمين.

وأمرت جهات التحقيق، بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة، الي المعمل الكيميائي لفحصها، والتأكد من أنها لمخدر الحشيش وإثبات ذلك في تقرير رسمي وعرضه فور الانتهاء منه.

ضبط المتهمين

وكانت نجحت مأمورية مكبرة لقطاع الأمن العام، بالتعاون مع ضباط مباحث الإسماعيلية من ضبط اثنين من المتهمين بحوزتهما حقيبة بها كمية تجاوزت 17 كيلو تقريبا من مخدر الحشيش ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للحشيش المضبوط بقصد نقلها لأحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات، تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه.

وبمواجهة المتهم الثالث، أيد ما سبق وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي «مليون جنيه تقريبا».

عقوبة المتهمين

وقال محمد حسن المحامي، إن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، حال إثبات اتجار المتهمين، مع أسبقية اتهامهم في قضايا مماثلة من قبل.