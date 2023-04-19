أعلنت مديرية التربية والتعليم عن جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة الإسماعيلية بالتزامن مع إنهاء المديرية كافة الاستعدادات لامتحانات النقل وامتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية، وتحديد اللجان لبدء الامتحانات مع بداية شهر مايو المقبل، إلى جانب تجهيز الامتحانات الخاصة بالطلاب والتأكد من فاعلية شبكات الإنترنت في كافة المدارس واللجان.

جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تحديد جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني محافظة الإسماعيلية علي أن تبدأ في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل وتبدأ فيها امتحانات الصف الأول في البداية كالآتي

السبت 6 مايو: مادة اللغة العربية ومادة الأحياء

الإثنين 8 مايو: مادة الكيمياء ومادة الجغرافيا.

الأربعاء 10 مايو: مادة الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية.

السبت: 13 مايو: اللغة الأجنبية الأولي والتاريخ

الإثنين 15 مايو: الفيزياء والفلسفة والمنطق

جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني محافظة الإسماعيلية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية انه تم تحديد جدول امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوي كالاتي

الأحد 7 مايو: مادة اللغة الأجنبية الأولي

الثلاثاء 9 مايو: مادة الفيزياء ومادة والجغرافيا ومادة تطبيقات الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق.

الخميس 11 مايو: مادة اللغة العربية.

الأحد: 14 مايو: مواد الكيمياء والتاريخ والأحياء وعلم النفس والاجتماع.

الثلاثاء 16 مايو: مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، واللغة الأجنبية الثانية

استعدادات لامتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة الإسماعيلية

وأكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية أنه تم رفع درجة الاستعداد بالتزامن مع إعلان جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني محافظة الإسماعيلية لحين البدء في الامتحانات الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.

وأضاف أنه تم إعلان كافة جداول امتحانات الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي وجدول امتحانات الشهادة الابتدائية.

وقال إن امتحانات النقل تبدأ للمرحلة الابتدائية بالإسماعيلية، يوم 6 مايو 2023، وتنتهي في 10 من الشهر ذاته، وهي الفترة ذاتها التي تقام خلالها امتحانات النقل لصفوف المرحلة الإعدادية.