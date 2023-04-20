«صحة الإسماعيلية» تعلن أرقام للطوارئ حال التسمم من الفسيخ

أعلنت مديرية الصحة في الإسماعيلية اليوم الخميس عن أرقام للطوارئ للتواصل الفوري حال تعرض أي من المواطنين لوعكة صحية او حالة تسمم جراء تناول الفسيخ والرنجة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية أرقام للطوارئ علي صفحتها الرسمية للتواصل الفوري مع مديرية الصحة لسرعة تقديم الدعم الطبي اللازم.

أرقام الطوارئ في الإسماعيلية

وبحسب بيان مديرية الصحة في الإسماعيلية فإن أرقام الطورائ هي 01222620443 - 16474 وعلي الخط الساخن علي رقم 137.

أعراض الإصابة بالتسمم الممباري بسبب تناول الفسيخ الفاسد

وحددت مديرية الصحة في الإسماعيلية عدة أعراض تصيب الإنسان حال إصابته بالتسمم الممباري بسبب تناول الفسيخ الفاسد وهي

1-زغللة في العين وعدم وضوح الرؤية.

2-ازدواج الرؤية.

3-جفاف الحلق والحنجرة.

4-صعوبة في النطق والكلام.

5-صعوبة في البلع.

6-الدوار.

7-ضعف في العضلات.

8- ضيق في التنفس.

وطالبت مديرية الصحة في الإسماعيلية المواطنين ضرورة الابتعاد عن تناول الأسماك التي بها تغير في الخواص الطبيعية في عيد الفطر لعدم تعريض حياتهم للخطر.

كما طالبت بضرورة التواصل عبر الأرقام المعلنة حال وجود الأعراض المذكور لدي أي شخص مصاب لسرعة توجيهه علي المكان المختص لتقديم الدعم الطبي له.