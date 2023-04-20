«إسعاف الإسماعيلية» يعلن حالة الطوارئ وانتشار السيارات على الطرق

أعلن مرفق إسعاف الإسماعيلية اليوم الخميس، بدء تطبيق خطة الطوارئ وانتشار السيارات في كافة الأماكن المحددة لها بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

تأمين ساحات صلاة عيد الفطر المبارك

وحدد مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب عدة نقاط لتأمين ساحات صلاة عيد الفطر المبارك داخل مدينة الإسماعيلية وفي المراكز والقري.

وانتشرت سيارات الإسعاف في عدد من الميادين الرئيسية الكبري التي من المتوقع أن تشهد زحاماً خلال الساعات القليلة المقبلة تحسباً لأي طارئ.

انتشار سيارات الإسعاف علي الطرق السريعة والصحراوية

وأعلن مرفق إسعاف الإسماعيلية عن انتشار سيارات الإسعاف علي كافة الطرق السريعة والصحراوية كطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي ومحور30 يونيو وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي والإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارات إسعاف على نقاط إضافية على الطرق بالكامل بالتزامن مع زيادة الحركة المرورية للمواطنين في فترة الأعياد خاصة على طريق القاهرة فايد واحتمالية وقوع أي طوارئ.

ووجه الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، ضرورة تحرك السيارات إلى أي حادث فور تلقي البلاغ به بتحرك أقرب السيارات إلى مكان الحادث لحين وصول الدعم له من أقرب النقاط.