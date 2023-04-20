مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 29.. محمد سلام يكشف شخصيته الحقيقية لجوني

كشف محمد سلام خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 7، والذي يعرض على قناة أون عقب أذان المغرب، نفسه لجوني الدور الذي يجسده الفنان أحمد مكي.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 29

وخلال الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي7 واجه محمد سلام هجرس بعد قبوله الفيلم الذي كان يرفضه وهرب من أجله، ليثور عليه هجرس ويطرده من المنزل، ويذهب محمد سلام لجوني ويحكي له القصة ويكشف نفسه ليوعده جوني أنه سيقوم بمساعدته.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7 يضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا أبرزهم أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، ويعرض يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، وتتم الإعادة الأولى 12:30منتصف الليل والثانية 2:00 مساء، وقد حقق الجزء السابع من المسلسل نجاحا كبيرا وإشادات النقاد والجمهور.