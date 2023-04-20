أبطال «الدراما الوطنية»: تجسيد بطولات الجيش والشرطة شرف

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للعام الرابع على التوالى، دورها التنويرى المهم عن طريق تقديم أعمال الدراما الوطنية، على اعتبار أن الدراما تعتبر من أقوى وأسرع وأعمق الطرق فى تشكيل الوعى، وغرس مفاهيم الهوية والمواطنة، خاصة لدى الأجيال الأصغر سناً، التى قد تواجه الأفكار الظلامية والحروب الثقافية التى تهدف إلى تغيير مفاهيم الوطنية داخل نفوس الشباب.

وفتحت «المتحدة» باب الدراما الوطنية أمام الجمهور للدخول إلى كواليس فترات صعبة من تاريخ البلد، أعادت تجسيد بطولات حقيقية من لحم ودم، من خلال مشاهد تحاكى ما حدث على أرض الواقع، توحد معها الجمهور وعاشوا داخل تلك الأحداث، شعروا بنشوة الانتصارات، وذاقوا مرارة الانكسارات، فى قوالب درامية جذابة نجحت فى جذب قطاع كبير من المشاهدين خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، ما بين «الكتيبة 101»، الذى ألقى الضوء على تضحيات رجال الجيش فى تطهير سيناء من التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، و«حرب»، الذى تطرق إلى جهود رجال الشرطة فى ضبط الخلايا الإرهابية التى كانت تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية.

«الوطن» تواصلت مع صناع تلك الأعمال الدرامية التى خلّدت ذكرى أبطال الجيش والشرطة، الذين عبروا عن تشرفهم بتجسيد مسيرة هؤلاء الأبطال والمساهمة فى صناعة الوعى.