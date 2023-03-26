«الداخلية» تستقبل طلبة المدارس لتعريفهم بطبيعة مهام رجال الشرطة

حرصت الجهات الشرطية الفترة الأخيرة على تنظيم زيارات لعدد من المدارس، واستقبال بعض الجهات الشرطية لزيارات الطلبة من مختلف المراحل التعليمية لعدد من المواقع الشرطية حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة في حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وتوجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كل فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن.