من الاختيار إلى الكتيبة 101.. محمد رجب حاضر في الدراما الوطنية

قدم الفنان محمد رجب مشهدًا مؤثرًا لاستشهاد العقيد أحمد الدرديري ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17، وذلك بعدما قام بدور بطولي في حماية الكمين أمام هجمات التنظيم الإرهابي في سيناء، ونجح في قتل العشرات منهم، وهو المشهد الذي تفاعل معه عدد كبير من المشاهدين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر محمد رجب كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 للمخرج محمد سلامة، وأدى خلالها دور الشهيد البطل أحمد عبد الحميد الدرديري، وفقًا لما أعلنه عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلًا: «تشرفت بتجسيد دور الشهيد البطل المقدم أحمد الدرديري أحد أبطال القوات المسلحة المصرية».

مشهد استشهاد البطل أحمد درديري في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يشارك فيها الفنان محمد رجب في عمل وطني، إذ سبق وشارك كضيف شرف في الجزأين الأول والثاني من ملحمة الاختيار للمخرج بيتر ميمي، جسد في الجزء الأول أحد ضباط القوات المسلحة وصديق الشهيد الراحل أحمد منسي، وكان من ضمن الضباط الذين ألقوا القبض على الخائن هشام عشماوي.

بينما جسد محمد رجب في الجزء الثاني من الاختيار دور أحد ضباط المخابرات العامة، وكان يتولى الظابط زكريا (كريم عبدالعزيز) التنسيق معه للإيقاع بعدد من العناصر الإرهابية التي كانت تخطط لعملية داخل استاد القاهرة.