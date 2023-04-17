رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الوطن» تكرم عمرو يوسف عن دوره في مسلسل الكتيبة 101.. و«مسلم» يمنحه درع الجريدة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:54 م | الإثنين 17 أبريل 2023
تكريم عمرو يوسف بجريدة الوطن

تكريم عمرو يوسف بجريدة الوطن

كرمت جريدة «الوطن» الفنان عمرو يوسف بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «الكتيبة 101»، الذي شارك في بطولته ضمن السباق الدرامي الرمضاني الجاري،  في ندوة نظمتها «الوطن» اليوم، بحضور الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة الجريدة.

ومنح «مسلم» درع جريدة «الوطن» للفنان عمرو يوسف، عن النجاح الكبير الذي حققه من خلال شخصية الرائد نور صلاح العزب، أحد ضباط القوات الخاصة في مسلسل «الكتيبة 101».

وخلال الندوة، كشف الفنان عمرو يوسف الكثير من الكواليس الخاصة بالمسلسل، وكيفية نجاحه في التحدي الصعب الذي خاضه بموسم رمضان من خلال شخصية ضابط القوات الخاصة في المسلسل، إضافةً إلى تحضيراته للشخصية، وكيف حوّل دوره من سكريبت على ورق إلى شخصية حقيقية، أحبها الجمهور وتفاعل معها وتعلق بها وعاش معها الأحداث.

المسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة وبطولة عدد من النجوم أبرزهم آسر ياسين وعمرو يوسف، ونهال عنبر، لبلبة، رشا مهدي، وغيرهم من النجوم، ومكون من 20 حلقة.

اقرأ المزيد:

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15.. عمرو يوسف يعترف بحبه للدكتورة آمنة

مسلسل الكتيبة 101.. عمرو يوسف يطمئن على ابنة أحد أفراد التنظيم الإرهابي

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10.. هل ينجو عمرو يوسف بعد الإصابة؟

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل الكتيبة 101 اليوم.. بطولة عمرو يوسف

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7.. عمرو يوسف يطلب الدعاء له ولزملائه
بقلم أحمد عبد الرحمن