«الوطن» تكرم عمرو يوسف عن دوره في مسلسل الكتيبة 101.. و«مسلم» يمنحه درع الجريدة

كرمت جريدة «الوطن» الفنان عمرو يوسف بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «الكتيبة 101»، الذي شارك في بطولته ضمن السباق الدرامي الرمضاني الجاري، في ندوة نظمتها «الوطن» اليوم، بحضور الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة الجريدة.

ومنح «مسلم» درع جريدة «الوطن» للفنان عمرو يوسف، عن النجاح الكبير الذي حققه من خلال شخصية الرائد نور صلاح العزب، أحد ضباط القوات الخاصة في مسلسل «الكتيبة 101».

وخلال الندوة، كشف الفنان عمرو يوسف الكثير من الكواليس الخاصة بالمسلسل، وكيفية نجاحه في التحدي الصعب الذي خاضه بموسم رمضان من خلال شخصية ضابط القوات الخاصة في المسلسل، إضافةً إلى تحضيراته للشخصية، وكيف حوّل دوره من سكريبت على ورق إلى شخصية حقيقية، أحبها الجمهور وتفاعل معها وتعلق بها وعاش معها الأحداث.

المسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة وبطولة عدد من النجوم أبرزهم آسر ياسين وعمرو يوسف، ونهال عنبر، لبلبة، رشا مهدي، وغيرهم من النجوم، ومكون من 20 حلقة.