محمد فراج: «حرب» يظهر البطولة الحقيقية لضباط الشرطة

حقق مسلسل «حرب»، الذى يعرض ضمن السباق الرمضانى الجارى نجاحاً كبيراً، حيث يعد أحد أبرز الأعمال الوطنية، التى تسرد أبطال قوات الجيش والشرطة، ويشارك فى بطولته النجم أحمد السقا بشخصية الإرهابى «الظافر»، والنجم محمد فراج بدور «الرائد عمر».

ومن جانبه، عبر محمد فراج، عن سعادته البالغة، بشأن مشاركته فى مسلسل «حرب»، إذ أنه لا يتردد فى الموافقة على أى عمل فنى وطنى يُعرض عليه، من واقع شعوره بأهمية الفن ودوره فى المجتمع، وضرورة تعبير الممثل عن قضايا وطنه، مشيراً إلى أن ترشيحه للمسلسل جاء بمثابة مفاجأة له من المخرج أحمد نادر جلال. وقال «فراج»، لـ«الوطن»، إن «ترشيح أحمد نادر جلال لى كان بمثابه مفاجاة لأنه أستاذى، وكنت محظوظاً أن أعمل معه فى بدايتى بفيلم 1000مبروك لأحمد حلمى عام 2009، إضافة إلى إنى بحب احترامه لعمله واحترافيته المتناهية فهو سينمائى بامتياز ومن عائلة فنية، ويقدر وقته وبحب تطوير مهنته، وهذه تفاصيل يحب أى ممثل العمل بها مع أى مخرج يحمل هذه الصفات، وعندما عرض على مسلسل حرب لم أتردد للحظة واحدة، لأنه مشروع مهم».

وأضاف، أن مشاركته أحمد السقا فى مسلسل «حرب» زاد من تحمسه للعمل، إذ إنه بمثابة أخيه الكبير، وعلاقتهم قديمة سواء كأصدقاء فى حياتنا الشخصية أو على المستوى الفنى، وبيننا كيمياء فنية مميزة، ولم أفكر كثيراً لأن فريق العمل بأكمله محترف فنياً ومحترم إنسانياً، مشيراً إلى أنه قدم شخصية «الظابط» فى أعمال عديدة سابقة، ولكن شخصية «الرائد عمر» بمسلسل «حرب» مختلفة تماماً عن الأدوار السابقة شكلاً وموضوعاً، لأن شخصيات العمل حقيقية، ومأخوذة من ملفات وزارة الدخلية، لكن ليس شرطاً أن يكون اسم الضابط فى الواقع عمر الإمام، لكن أقصد أن هناك ضابطاً شاباً تولى قضية معينة بها إرهاب ومخاطر خارجية كثيرة. وعن ممارسته للعبة «ملاكمة الشطرنج»، خلال أحداث المسلسل، قال «فراج»: «أردنا أن نوعى الناس بها، فهى لعبة موجودة ومعروفة فى الخارج، وأنها أضافت لشخصيتى بالعمل، كمدخل لتقديمها للجمهور»، متابعاً: «ردود فعل الجمهور حول حرب كانت جيدة للغاية، وأنهم نجحوا فى تحقيق ما خططوا له، وأن تطور أحداث العمل يسير بشكل جيد مع الجمهور، وأنه لا يرى مانعاً من تقديم مسلسل رمضانى من 10 حلقات، حتى لا نقوم بمط القصة وهى لا تتحمل».

«سرحان»: الكتابة استغرقت وقتاً كبيراً رغم أنه 10 حلقات.. ولم أكن أتخيل موافقة «السقا» على الدور

ومن جانبه، عبر هانى سرحان، مؤلف مسلسل «حرب»، عن سعادته بكتابته عن بطولات الجيش والشرطة فى أعماله الفنية، لأنه كان لا بد من إظهار بطولاتهم للجمهور، حيث إننا فى السنوات الأخيرة الماضية، مررنا بحرب كبيرة ضد الإرهاب، نتجت عنها بطولات وتضحيات، لذلك هو سعيد بتخليد قصص الشهداء فى أعماله.

وأضاف «سرحان» أن كتابة مسلسل «حرب» أخذ وقتاً كبيراً منه، بالرغم من أنه 10 حلقات فقط وليس 30، ولكن كتابته كانت صعبة للغاية، وأنه تحمس فى البداية بفكرة وجود مسلسل 10 حلقات فقط، لأن هذا الأمر سيجعل إيقاع الأحداث سريعاً، إضافة إلى أنه ملائم لنوع الدراما البوليسية كما هو موجود فى مسلسل «حرب»، ويتمنى تكرار التجربة مرة أخرى.

وأشار إلى أن مسلسل «حرب» التجربة الأولى بينه وبين المخرج أحمد نادر جلال، لذلك فهو سعيد، لأنه كان يتمنى أن يعمل معه منذ بداياته، لأن أعماله جيدة، ومن الممكن أن يكون هناك تعاون آخر فى المستقبل. وعن ترشيح أحمد السقا لشخصية «الظافر»، قال المؤلف: «لم أكن أتخيل موافقة أحمد السقا على الدور، ولكن بعدما قرأ الحلقات اقتنع بالشخصية وتحمس لها للغاية، وكان مدركاً لجميع تفاصيلها، وأنه يحمد الله على حب الجمهور له فى تلك الشخصية».

وعن إضافة لعبة «ملاكمة الشطرنج» داخل أحداث مسلسل «حرب»، قال «سرحان»: «أحب القراءة الكثيرة، وذات مرة أثناء قراءتى لأحد الكتاب، وجدت لعبة ملاكمة الشطرنج ودخلت فى حالة تعجب بعدم انتشارها فى مصر، وعندما أردت تعريف الجمهور بصفات وذكاء شخصية الرائد عمر، التى يجسدها محمد فراج، قمت بالاستعانة باللعبة فهى أنسب ما يوضح صفاته وذكاءه».