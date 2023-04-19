أحمد السقا: «مش باحرق لولادي أحداث مسلسل حرب»

قال الفنان أحمد السقا، إن أفراد أسرته يتابعون مسلسلات رمضان 2023، بما فيها مسلسل «حرب»، متابعا: «مش بحرق لهم أحداث المسلسل.. مش بريحهم، وحرق شغلي ممكن يجيلي أثر عكسي فيها».

ابني يدرس الإخراج

وأضاف أحمد السقا، خلال لقاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، أن ابنه «ياسين» يدرس «فيلم ميكينج» حاليا، ويحب تحديدا الإخراج.

«السقا»: ياسين لازم يكافح زي أبوه

ولفت إلى أن الجامعة التي يدرس فيها ابنه تتيح له دراسة التصوير والإخراج والتمثيل والسيناريو والإضاءة، ثم يتخصص في نهاية الدراسة، متابعا: «عمل فيلم قصير إنجيليزي حلو.. بس قولتله خد طريقك بنفسك.. لازم يكافح وأبويا الله يرحمه عمل معايا كده».

«الراديو بيضحك فى رمضان» تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، ويذاع الأربعاء من كل أسبوع، فى تمام الساعة 10 مساء طوال أيام شهر رمضان المبارك، ويستعرض البرنامج جوانب جديدة ولأول مرة عن حياة الضيوف المهنية والشخصية.