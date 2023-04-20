أحمد السقا: سبب إنقاص وزني في مسلسل حرب حصولي على الكورتيزون

كشف الفنان أحمد السقا عن كواليس تصويره مسلسل «حرب»، قائلا أنه كان غير مستعد الدخول في السباق الرمضانى 2023، لافتا إلى أن السبب وراء الشكل المرهق والوزن الخفيف هو حصوله على «الكورتيزون» خلال الفترات الماضية تحت رعاية الأطباء، وشعرت بالفرحة الكبيرة بعد تخسيس الوزن وشكله فى مسلسل «حرب».

فرق السن فى شخصية «الظافر»

وأضاف أحمد السقا مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج «الراديو بيضحك»، اليوم الأربعاء، المذاع على الراديو 9090، أنه عمل مع فريق زكي جدا استطاع أن يصنع فرق السن فى شخصية «الظافر»، وهدوء الشخصية كان نابع من أنه صاحب مبدأ ومش عايز يحرق الأحداث.

وأشار إلى أن منتقدي مسرحية «سيدتي الجميلة» هم عبارة عن لجان إلكترونية.

مسلسل حرب

يدور مسلسل حرب فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يجسد الفنان أحمد السقا شخصية إرهابى، بينما يجسد الفنان محمد فراج شخصية ضابط أمن وطنى، وتدور أحداث العمل في 10 حلقات.