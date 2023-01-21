«الاتحادي الديمقراطي» بالسودان لقناة القاهرة الإخبارية: نرحب بقرارات البرهان حال دعمها للتحول الديمقراطي

قال جعفر الميرغني، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في السودان، إن الوضع الراهن في السودان معقد ولا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة.

نزاعات داخلية بين المكونات

وأضاف خلال حواره ببرنامج «لقاء خاص» مع الإعلامي جمال عنايت، المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجهود التي بذلت في الاتفاقات التي تمت خلال المرحلة الماضية مبنية على منهج إقصاء وتفرد بالرأي، وأن ناس معينة بيدها كل الأمور.

ولفت إلى أن ما يدور من تعقيدات الآن هو إعادة نفس السيناريو مرة أخرى وهو تجريب المجرب، متابعا: «البرهان يعرف أننا وصلنا لنقطة خلاف كبير، وأن الوضع لا يمكن أن يستمر كما هو».

وأكد الميرغني، أن قرارات البرهان إذا كانت داعمة للتحول الديمقراطي وتؤدي لانتخابات فهي محل تقدير حزبنا.

إنشاء الكتلة الديمقراطية

وعن الهدف من إنشاء الكتلة الديمقراطية، قال: «الكتلة تستند على الوثيقة الدستورية التي خرجت في 2019 دستور 2020، لتكون أساس للعمل في الفترة الانتقالية، ونستهدف من الكتلة الوصول لحوار بناء بين كل الأطياف السياسية في السودان».

وأشار إلى أن الكتلة الديمقراطية في السودان تمثل طيفا واسعا من أطياف المجتمع السوداني، متابعا: «الكتلة ماشية في إطار نوع من التوافق بين الناس لأن كل الفصائل دي اجتمعت على رؤية سياسية واحدة وده بيسهل الوصول لحل».

وأوضح أن الكتلة الديمقراطية تهدف لجمع السودانيين واتفاق جوبا في غاية الأهمية، واستكمال مشروع الاتفاق مهم جدا للسودان.