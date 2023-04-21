ناقد يشيد بالفنانة فرح بسيسو في مسلسل رسالة الإمام: تمثيلها هادئ وعميق

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بالفنانة فرح بسيسو التي جسدت دور السيدة نفيسة في مسلسل رسالة الامام.

وكتب الناقد محمود عبدالشكور قائلا: «فرح بسيسو من نجمات دراما رمضان هذا العام بدور السيدة نفيسة في حلقات رسالة الامام، نقلت باقتدار حضور الشخصية الإنساني والروحي بأداء هادئ بسيط وعميق، وكأنها تشع نورا ومحبة وسط صراعات الفسطاط، وتوتراتها كما تمثل السيدة نفيسة المعادل النسائي لشخصية الإمام والشافعي بعلمها وعملها وبعدم انفصالها عن مجتمعها وبدعمها للمرأة».

وأضاف عبدالشكور: «فرح ممثلة فلسطينية كبيرة تألقت في الدراما السورية ومن أفضل أدوارها الأخيرة دور زينب في الفيلم الأردني المتميز بنات عبد الرحمن ياريت تشوفوه».

مسلسل رسالة الامام

مسلسل رسالة الامام بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، حمزة العيلي، خالد أنور، أحمد الرافعي، سلمى أبو ضيف، خالد القيش، فرح بسيسو، محمد العمروسي من تأليف محمد هشام عبية، إخراج ليث حجو.