مسارح الدولة تفتح أبوابها للجمهور بأسعار مخفضة

مع احتفالات عيد الفطر المبارك، تستعد كثير من دور العرض المسرحى لاستقبال جمهورها لمشاهدة عدد من العروض المسرحية الجديدة، التى يقودها عدد من نجوم الكوميديا، حيث يحرص المسئولون عن هذه المسارح، سواء الخاص أو القومى أو الكوميدى، على وضع خريطة العروض قبلها بوقت كاف، بهدف تقديم أعمال جديدة لعشاق المسرح، سواء مأخوذة عن روايات أجنبية، أو كتبت خصيصاً بما يناسب الجمهور المستهدف خصوصاً الأطفال.

ومن أبرز العروض المسرحية التى من المقرر انطلاق عرضها أمام الجمهور ابتداء من ثانى أيام عيد الفطر، مسرحية «طيب وأمير» المقرر عرضها على خشبة مسرح ميامى بشارع طلعت حرب، فى الساعة 8 مساء ثانى أيام عيد الفطر، إنتاج فرقة المسرح الكوميدى برئاسة ياسر الطوبجى، وتضم عدداً من نجوم الكوميديا أبرزهم هشام إسماعيل، عمرو رمزى، تامر فرج، أحمد السلكاوى، محمود أمين الهنيدى، شيماء الزغبى، نهى لطفى، كتابة أحمد الملوانى، إخراج محمد جبر، موسيقى كريم عرفة، ديكور حمدى عطية، إضاءة أبوبكر الشريف، أزياء أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنا، توزيع موسيقى أيمن التركى، أشعار طارق على.

وتتراوح أسعار التذاكر ما بين «107، 82، 57» جنيهاً، تم فتح باب شباك التذاكر بداية من 20 أبريل، على أن يتم حجز التذاكر من المسرح فقط، ولا يوجد حجز عن طريق الإنترنت «أون لاين»، ومن الشروط التى وضعتها إدارة المسرح ممنوع اصطحاب الأطفال أقل من 6 سنوات. وروّج الفنان تامر فرج لـ«طيب وأمير» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، بتأكيده أن التعاون مع البيت الفنى للمسرح ومسرح الدولة تحت رعاية وزارة الثقافة، يعد واجباً وطنياً على كل فنان، معبراً عن سعادته بالمشاركة فى المسرح الكوميدى الذى سبق وقدّم كنوزاً مسرحية أبرزها لنجم الكوميديا فؤاد المهندس منها «أنا وهو وهى» و«سيدتى الجميلة»، مشيراً إلى أن مسرحية «طيب وأمير» تأتى من تراث نجيب الريحانى وبديع خيرى.

ومن المسرحيات المقرر استئناف عرضها «خطة كيوبيد» على مسرح السلام بشارع قصر العينى، التى حققت نجاحاً كبيراًً وإشادات نقدية وجماهيرية خلال عرضها فى المواسم السابقة.

وعلى مسرح الغد بالعجوزة، ينطلق الموسم الثانى من عرض مسرحية «بعد آخر رصاصة»، الذى يتطرق إلى الحروب العشوائية التى تؤثر على البشر اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً، بطولة مى رضا، محمد دياب، طارق شرف، مريم سعيد، إبراهيم الزهيرى، إيناس المصرى، آسر على، تأليف على عبدالنبى الزيدى، إخراج شريف صبحى.

وعلى خشبة المسرح العائم الصغير، يعرض مسرح الشباب مسرحية «حلمك علينا»، فكرة وصياغة درامية أحمد عماد، تدريب وإخراج عبير لطفى، أشعار أحمد حسين، موسيقى محمد حسنى، استعراضات سالى أحمد، ديكور أحمد شرابى، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة أبوبكر الشريف، مكياج روبى مهاب.