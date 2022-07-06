العروض المسرحية في عيد الفطر المبارك.. أوقات مختلفة تناسب مواعيدك

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إنَّ فرق البيت الفني للمسرح تستعد لاستقبال جمهورها ابتداءً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الأحد المقبل الموافق 11 يوليو الجاري.

المسرحيات في عيد الأضحى

ينتظر جمهور العيد 9 عروض مسرحية ما بين القاهرة والإسكندرية، وما بين عروض لنجوم المسرح ومخرجيه الكبار وطاقات شبابية مبدعة.

يعود المسرح القومي ليقدم عرضه الناجح الحفيد من بطولة لوسي وكوكبة من النجوم، عن رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار ومن إخراج يوسف المنصور، ذلك ابتداءً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 9 مساءً على المسرح القومي بالعتبة، أما فرقة المسرح الكوميدي فتقدم عرض «حلم جميل» بطولة سامح حسين، وحنان عادل، ومن إخراج إسلام إمام، وذلك من ثاني أيام العيد في تمام الساعة 8 مساءً على المسرح العائم الكبير بالمنيل.

مسرحية صانع البهجة على مسرح الغد

أما فرقة مسرح الغد فتعود لتقدم عرض «صانع البهجة» من إعداد و إخراج ناصر عبد المنعم ابتداءً من ثاني أيام العيد في تمام 9.30 مساءً على مسرح الغد بالعجوزة، أما فرقة مسرح الطليعة فتقدم عرضين إبتداءً من الاثنين ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إذ تقدم عرض «ليلة القتلة» من تأليف خوسيه تريانا، إخراج صبحي يوسف في تمام 7.30 مساءً على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة.

عرض الحب في زمن الكوليرا

وتقدم أيضًا عرض «الحب في زمن الكوليرا» من عن رائعة جابريال ماركيز، كتابة منير بباوي، من إخراج السعيد منسي في تمام الثامنة و النصف مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة.

وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس العرض الجديد «عروستي» من تأليف محمد بهجت، إخراج محمد نور، وذلك ابتداءً من ثاني أيام العيد في تمام الساعة 6.30 مساءً على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض «الجميلة والوحش» من تأليف ناصر محمود، إخراج محمود حسن، و ذلك ابتداء من ثاني أيام العيد على مسرح متروبول بالعتبة في تمام السابعة والنصف مساء.

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم عرض «كاندي كراش» من تأليف سعيد حجاج، من إخراج محمد متولي ابتداء من ثاني أيام العيد في تمام السادسة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، وبالإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرض «لسة فاكر» من تأليف محمد مرسي وإخراج سامح الحضري في تمام الساعة 7 مساءً على مسرح ليسيه الحرية.