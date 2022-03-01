أهم العروض المسرحية لمهرجان إبداع 10 للجامعات والمعاهد «صور»

تواصل الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بوزارة الشباب والرياضة، استقبال عروض الفرق المسرحية، في مجال «العروض المسرحية» ضمن مسابقة إبداع النسخة العاشرة 2021-2022، على مسرح الوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور لجنة التحكيم للعروض المسرحية برئاسة الفنانة سهير المرشدي والمخرج المسرحي عصام السيد، والفنان سامح الصريطي.

«الوطن» تستعرض أهم العروض المسرحية، ضمن مسابقة مهرجان إبداع للموسم العاشر2021-2022 وجاءت على النحو التالي:

مسرحية «سينما 30»

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا عرض «سينما 30»، تأليف محمود جمال وإخراج محمد زكي.

- تدور أحداث المسرحية حول قرية ينتشر فيها الظلم والفقر ويتحكم فيها المأمور والعمدة، ويأتي إلى القرية مجموعة سنيمائية من القاهرة لتصوير أول فيلم ناطق في مصر، ويختارون هذه القرية للتصوير بها ويطلبون من الأهالي أن يقوموا بالتمثيل داخل الفيلم ومن خلال الأحداث يكتشفون الظلم الكبير الواقع عليهم، فقاموا بتغيير مفاهيم الأهالي ومساعدتهم للانتصار على الظلم.

مسرحية «ترومبيت»

- مسرحية «ترومبيت» وتقدمها الفرقة المسرحية بجامعة بني سويف من إخراج سعيد منسي

- تدور أحداث المسرحية حول البطل العاطل عن العمل و تقوم زوجته بالصرف على المنزل ، يشعر البطل بالنقص بسبب ذلك ويقرر الانتحار وعند معرفة زوجته أنه يقرر الانتحار قامت بشراء آلة الترومبيت له ليعمل به ولكنه أكتشف أنه يجب عليه أن يتعلم البيانو أولاً ثم الترومبيت فيصاب مرة أخرى بالإحباط ويقرر مرة أخرى الانتحار وعند انتشار خبر إنتحاره بين أهالي قريته قرروا محاولة الانتحار أيضا لتحقيق مصالحهم الشخصية ، و لكن البطل فشل في الانتحار.

مسرحية "جريمة في قطار الشوق"

- مسرحية "جريمة في قطار الشوق" تقدمها جامعة قناة السويس عرض"جريمة في قطار الشوق" وهي مأخوذة عن رواية أجاثا كريستي ، المسرحية من إعداد وإخراج أحمد شرين

- تدور أحداث المسرحية حول البحث عن حلول لاكتشاف لغز جريمة القتل على متن قطار .

مسرحية " أطياف حكاية"

- تقدم جامعة اسيوط عرض" أطياف حكاية" من تأليف ياسين الضوي ، وإخراج أسامة عبد الرؤوف، بمشاركة تمثيلية للفنان طارق الدسوقي.

- تدور أحداث المسرحية عن إنتصار الخير على الشر وأهمية الصبر وإخلاص المرأة الصعيدية لزوجها.

مسرحية "صلة "

- وتقدمها فرقة جامعة عين شمس ، وهي من تأليف محمد السوري وإخراج أحمد علاء.