تعرف على العروض المسرحية لأيام العطلة الرسمية بالبيت الفني للمسرح

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض أمس المسرحي الجديد «الحفيد» من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي، عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، اليوم الخميس الموافق 26 مايو على المسرح القومي بالعتبة في تمام التاسعة مساء .

معلومات عن مسرحية الحفيد

ويناقش عرض الحفيد قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير الذى يتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

عرض «الحفيد» عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

مسرحية «الحب في زمن الكوليرا»

شهد مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح في الثامنة والنصف مساء أمس الخميس 26 مايو الجاري افتتاح العرض الجديد «الحب في زمن الكوليرا»، حيث يقدم العرض على مسرح الطليعة بقاعة ذكي طليمات ، لمدة 15 ليلة متواصلة.

«الحب في زمن الكوليرا» عن الرواية الشهيرة لجابرييل جارسيا ماركيز، وهي أحد روائع الأدب العالمي، ويتم تقديمها في رؤية مسرحية جديدة كتبها مينا بباوي وإخراج السعيد منسي.

«الحب في زمن الكوليرا» من تمثيل دينا أحمد، محمد فريد، شمس الشرقاوي، نسمة عادل ، دينا السواح ، محمد صلاح الدين، محمود البيطار، عصام الدين شرف ، أبانوب لطفي، آية خلف، مي السباعي،وفاء عمرو قابيل، تأليف موسيقي وليد الشهاوي، أشعار حامد السحرتي ديكور مينا رضا، تصميم أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد ميزو، ماكياج وفاء محمد، تصميم إضاءة عز حلمي، فيديو مابينج محمد البدري، مخرج منفذ إنجي إسكندر.