مسلسل حرب الحلقة 9.. الرائد عمر يقترب من الظافر بعد القبض على مروة

يذهب الرائد عمر الإمام «محمد فراج» إلى منزل والدة مروة «سارة الشامي» ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 9، لمعرفة أي معلومات عنها للوصول إلى الظافر «أحمد السقا»، ويطلب منها الذهاب لشراء علبة سجائر له، وعندما تذهب يخبره والدها أنها تتواصل معها من هاتف مختلف.

وعلى الجانب الآخر، يحاول عثمان «أحمد السقا» ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 9 العثور على مروة بعد هروبها منه، ولكنه يعثر عليها ويهددها بالقتل، ويطلب منها مكالمة والدتها وجعلها تأتي إليها، ويقوم بتكبيلها ووضع حزام ناسف عليها ثم إبلاغ الرائد عمر بمكانها.

أحداث مسلسل حرب الحلقة 9

وينجح رجال الشرطة وخبراء المفرقعات في تخليص مروة وفك الحزام الناسف عنها، وذلك ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 9، ويتم بعدها القبض عليها.

وتتطرق أحداث مسلسل حرب إلى بطولات رجال الشرطة في مواجهة التنظيمات الإرهابية، ويجمع في بطوله عدد كبير من النجوم من بيهم أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغني، تأليف هاتي سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.