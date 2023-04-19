مسلسل حرب الحلقة 8.. قوات الأمن تلقي القبض على زياد

يحصل رجال الأمن على معلومات تفيد بوجود مشتل به أسلحة داخل جزيرة في النيل تابع لـ الظافر (أحمد السقا)، وذلك ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 8، وذلك بعد محاولة اغتيال الرائد عمر (محمد فراج)، ويطلب اللواء (محمد أبو داود) الاجتماع بالعميد شريف (أحمد سعيد عبد الغني) والرائد عمر.

يقترح اللواء على الرائد عمل نقل مع إقامته مع أسرته إلى مكان آخر بعد محاولة استهدافه من قبل التنظيم الإرهابي، في مسلسل حرب الحلقة 8، وعندما يرفض عمر ذلك يخبره أن أمنه الشخصي ليس رفاهية أو مسألة يقبل التهاون فيها.

مسلسل حرب الحلقة 8

أحداث مسلسل حرب الحلقة 8

وتداهم قوات الأمن المشتل الذي يضم الأسلحة، ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 8، وتنجح في القبض على المهندس زياد صديق الرائد عمر داخله، والذي يصدم عندما يكتشف أن صديقه المنضم للتنظيم الإرهابي هو وراء تسريب معلومات عنه لـ الظافر.