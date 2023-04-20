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مسلسل حرب الحلقة 9.. الظافر يخطط لتنفيذ عملية إرهابية جديدة

كتب:

نورهان نصر الله
10:22 م | الخميس 20 أبريل 2023
أحمد السقا في مسلسل حرب

أحمد السقا في مسلسل حرب

يبدأ الرائد عمر الإمام «محمد فراج» التحقيق مع مروة «سارة الشامي» بعد القبض عليها ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 9، لمعرفة معلومات عن الظافر الذي يسعى للقبض عليه قبل تنفيذ عملياته الإرهابية.

يقوم الظافر «أحمد السقا» ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 9، بتسجيل مقطع فيديو جديد، ويوجه خلاله كلمة عن عملية إرهابية جديدة باسم هدم المعبد، حيث يخطط تنفيذها خلال يومين.

أحداث مسلسل حرب الحلقة 9

وتلقى أحداث مسلسل حرب الحلقة 9 الضوء على مقتل والد عثمان على يد زعيم التنظيم الإرهابي، وقيام أبو القاسم «محمود البزاوي» بتعذيب عثمان.

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بقلم نورهان نصر الله

محررة صحفية متخصصة في تغطية الفعاليات الفنية والسينمائية، ومتابعة أخبار السينما العالمية، حاصلة على ليسانس آدب من قسم علوم الاتصال والإعلام جامعة عين شمس.