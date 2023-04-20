«الجمعة ولا السبت».. دول العالم تعلن رسميا أول أيام عيد الفطر

أعلنت عدة دول مساء اليوم الخميس، أنّ يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، إلا أن إمكانية رؤية الهلال غير ممكنة في العديد من الدول العربية والإسلامية، وبدأت عدة دول إعلان نتائج تحري الهلال بإعلان يوم السبت بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر للعام 2023.

مصر

ذكرت دار الإفتاء المصرية أنّ غدا الجمعة هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

المملكة العربية السعودية

قالت المحكمة العليا السعودية إن يوم غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.

الإمارات العربية المتحدة

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية في دولة الإمارات أن غدا الجمعة هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد في الإمارات.

وقال وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم بدائرة القضاء في أبوظبي، إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة ثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية.

قطر

لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ، وأن يوم غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر.

البحرين

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن يوم الجمعة 21 أبريل 2023م هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.

العراق

أعلن ديوان الوقف السني ، يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

اليمن

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليوم الخميس، أن يوم الجمعة 21 ابريل 2023م هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن.

الكويت

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

المملكة الأردنية الهاشمية

قال مفتي عام المملكة الأردنية إن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

لبنان

صدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان الآتي: «ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر شوال لعام 1444ه، هو يوم غد الجمعة الواقع في 21 أبريل 2023م، وعليه فإن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1444ه».

السودان

أعلن مجمع الفقه السوداني فى بيان له الان بأن يوم غدٍ الجمعة الموافق 21 أبريل 2023م هو أول أيام شهر شوال للعام 1444هجرية يوم العيد المبارك.

ليبيا

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء بدولة ليبيا، أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت اللجنة العليا للإفتاء بدولة ليبيا، في فيديو مسجل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه قد تم رؤية الهلال الليلة، وعليه فإن غدا الجمعة هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام 1444هجري.

بينما أعلنت بعض الدول نتائج تحري الهلال بإعلان يوم السبت بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر للعام 2023، وهي:

أستراليا «اعتمدت الحسابات الفلكية بعدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس»

وسلطنة بروناي «عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس»

واليابان «عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس»

وسنغافورة «عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس»

واندونيسيا «عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس»

والفيلبين «عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس»

وماليزيا «عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس»

وكوريا الجنوبية «عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس»

ونيوزيلندا «عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس»

وسلطنة عمان «عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس»